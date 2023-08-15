Когда на место приехали спасатели, они увидели торчащие из-под земли ноги – женщина провалилась в отверстие вниз головой. О случившемся рассказал блогер-спасатель Михаил Быков. Сообщение

Когда на место приехали спасатели, они увидели торчащие из-под земли ноги – женщина провалилась в отверстие вниз головой. О случившемся рассказал блогер-спасатель Михаил Быков. Сообщение в поисково-спасательный отряд Коврова поступило вчера, 14 августа, около пяти часов вечера. Дежурная смена отправилась в поселок Мелехово. Там женщина провалилась в отверстие между труб теплотрассы, причем необычным образом –