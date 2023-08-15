В Крестовой палате Суздальского кремля прошел фестиваль духовной музыки. Подарком зрителям стало...

В Крестовой палате Суздальского кремля прошел фестиваль духовной музыки.Подарком зрителям стало выступление сербского хора "Королевы Марии". Подробности - в нашем сюжете.Яркий свет церковных ламп и "живая" музыка, вытесняющая тишину. Под сводами Крестовой палаты "разливаются" духовные мелодии двух стран - Сербии и России. На "сцене" - "Хор Королевы Марии" - почетный гость фестиваля "Голоса Суздаля". Древний город творческому ансамблю показался до боли родным.Таня Андриич, оперная певица, руководитель ансамбля "Хор королевы Марии":- Для нас великая честь и удовольствие быть вместе с русским народом, вместе делить дух православия и молиться Богу о спасении, здоровье и любви.Фестиваль духовной музыки проходит в "Жемчужине" Золотого кольца впервые. Его организатор - Владимиро-Суздальский музей заповедник. Главная цель проекта - сохранение традиций русского церковного пения, и их популяризация. По словам создателей фестиваля, в этих мелодиях - культурный код страны.Александр Капусткин, замдиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Она звучит там - где и должна звучать. В тех пространствах, для которых она создавалась. Это древние храмы, архиерейские палаты, прекрасные места древнего Суздаля. Мы считаем, что в том числе и в этом одна из особенностей этого фестиваля."Голоса Суздаля" будут "звучать" до девятнадцатого августа. На торжественном закрытии фестиваля выступят хоровые коллективы из нескольких городов России. В том числе из Владимира и Москвы.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"