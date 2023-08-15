На территории Владимирской области обнаружили свежие следы бурого медведя.

На территории Владимирской области обнаружили свежие следы бурого медведя. Такую информацию сообщила пресс-служба Госохотинспекции региона.На опубликованном ролике видно, как косолапый брёл по песчаной дороге и свернул в болото.Меж тем в ведомстве отмечают, что бурые медведи во владимирских лесах постоянно не живут с 70-х годов прошлого века. Правда, краснокнижный зверь регулярно приходит со стороны Ивановской и Рязанской областей, медведей замечали на территории Клязьминско-Лухского заказника и в охотугодьях Меленковского района.