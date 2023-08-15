На свалку внушительных размеров в конце прошлой недели обратили внимание дачники. Они обратились к общественникам и в местные СМИ. Как сообщают наши коллеги из «Муромского меридиана»,

На свалку внушительных размеров в конце прошлой недели обратили внимание дачники. Они обратились к общественникам и в местные СМИ. Как сообщают наши коллеги из «Муромского меридиана», которые выезжали на место, видно, что вещи выбросили совсем недавно. Большинство выглядят совсем новыми и даже запакованы в тюки. Игрушки, подгузники, пелёнки и одежда свалены в три большие кучи.