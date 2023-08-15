В московском метро было совершено преступление. Уточняется, что на станции метро Нагатинская мужчина выхватил смартфон у пассажира, который разговаривал по телефону. Момент кражи ..

В московском метро было совершено преступление. Уточняется, что на станции метро "Нагатинская" мужчина выхватил смартфон у пассажира, который разговаривал по телефону.Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения, передает . Полицией был задержан 20-летний ранее судимый злоумышленник, который признал вину. Пин-код от телефона злоумышленник подсмотрел прямо в вагоне метро во время разговора с потерпевшим.