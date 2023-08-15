Во Владимирской области сохраняется тёплая летняя погода, в связи, с чем риски гибели людей на воде остаются высокими. На прошедших выходных была организована работа муниципальных

Во Владимирской области сохраняется тёплая летняя погода, в связи, с чем риски гибели людей на воде остаются высокими. На прошедших выходных была организована работа муниципальных спасательных постов на официальных пляжах и на других местах массового купания. Происшествий и гибели людей там допущено не было. Но все же три человека утонули в местах, не предназначенных для