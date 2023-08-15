В Муроме предъявлено обвинение в организации сети игорных клубов двум местным жителям. Как...

В Муроме предъявлено обвинение в организации сети игорных клубов двум местным жителям.Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области:«… УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с региональным СУ СК России была выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителей города Мурома — 1962 и 1969 года рождения, причастных к организации и проведению азартных игр».По версии следствия, с января по август 2023 года фигуранты и их помощники договорились об организации на территории города сети игорных клубов.Доход от «бизнеса» составил не менее 6 миллионов рублей.Глава преступной группы (мужчина 1962 года рождения) передавал указания сотрудникам, получал от них вырученные средства, а также проверял игровые залы.Сообщается, что из незаконных игорных заведений изъято 52 персональных компьютера, более 13 млн. рублей, а также документация и электронные носители информации.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов в августе 2023 года СУСК России по Владимирской области указанным гражданам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 171.2 УК РФ.Фото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области