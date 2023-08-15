В поселке Дружба Владимирской области спасатели деблокировали сломанную дверь квартиры пожилой...

В поселке Дружба Владимирской области спасатели деблокировали сломанную дверь квартиры пожилой женщины14 августа 2023 года спасателям РОССОЮЗСПАС Владимирской области поступило сообщение от единой дежурной диспетчерской службы.Было установлено, что в поселке Дружба Камешковского района в квартире заперта пожилая женщина. У нее сломался замок и она не может открыть дверь. Спасатели сразу прибыли на место вызова.Аварийно-спасательные работы проводились в присутствии участкового уполномоченного полиции. С помощью лестницы спасатели проникли в квартиру через окно и деблокировали дверь с помощью ручного инструмента.С женщиной все в порядке.Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области