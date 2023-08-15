В поселке Мелехово Владимирской области спасатели вытащили застрявшую между труб женщину
Вечером...
В поселке Мелехово Владимирской области спасатели вытащили застрявшую между труб женщину
Вечером 14 августа 2023 года в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение, что в поселке Мелехово женщина провалилась между труб теплотрассы и застряла.
На момент прибытия спасателей на месте происшествия уже работали пожарные.
Женщина провалилась головой вниз и частично была зажата.
Пожарные и спасатели при помощи лопат и ломов разобрали часть кирпичной кладки, чтобы освободить женщину. После этого пострадавшую извлекли и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Фото: zametki_spasatelya