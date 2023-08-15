В Штабе общественной поддержки представили новый проект «Единой России» «Менделеевская карта». Его...

В Штабе общественной поддержки представили новый проект «Единой России» «Менделеевская карта».Его главная цель – поддержка молодых ученых. Она отметила, что важно не только привлекать молодежь в науку, но и сделать профессию ученого одной из самых престижных и популярных.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации:- Будут участвовать порядка 200 тысяч человек. Эта карта, как и пушкинская дает возможность бесплатно посетить ряд наших культурных центров, музеев. Менделеевская карта дает возможность работать в направлении науки и техники более широко. Например, из Владимира поехать в Москву навыставку. И тогда ты получаешь привилегии. Скидку на проезд на общественном транспорте, скидку на посещение какого-нибудь кафе передпосещением выставки, которую ты будешь смотреть.Масштабная программа лояльности даст участникам новые уникальные возможности для профессионального роста и саморазвития. Участие в презентации приняли представители крупнейших предприятий региона. Молодых специалистов готовы поддержать на «Автоприборе», который сегодня представляет хорошие возможности для реализации научных идей в своем производстве. Чтобы принять участие в «Менделеевской карте» достаточно зайти на официальную страницу проекта, зарегистрироваться и оформить заявку.