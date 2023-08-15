В студии ГТРК Владимир побывала Светлана Смолякова, заведующая филиалом Старобельский...

В студии ГТРК "Владимир" побывала Светлана Смолякова, заведующая филиалом "Старобельский краеведческий музей" Луганщины.Впереди большие планы и возможно, новые совместные проекты. Какие позитивные перемены произошли в жизни музейщиков Луганской Народной республики? Как выдерживали натиск желающих "переписать" историю в годы испытаний? Гостем ГТРК "Владимир" стала Светлана Смолякова, заведующая филиалом "Старобельский краеведческий музей" Луганщины. С ней беседовала Мария Платанюк.