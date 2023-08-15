Акция “Дети вместо цветов” пройдет в 10-ый раз. Родителям предлагают скинуться, купить один букет классному руководителю, а остальные деньги отправить на благотворительность.

Акция “Дети вместо цветов” пройдет в 10-ый раз. Родителям предлагают скинуться, купить один букет классному руководителю, а остальные деньги отправить на благотворительность. Организатор акции – благотворительный фонд “Алеша”. Деньги, которые фонд получит в рамках акции, пойдут на лечение ребенка с самым срочным сбором. Пожертвования от класса можно проверить на сайте благотворительного фонда в разделе “поступления”.