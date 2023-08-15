Владимирцев предупреждают о новых схемах телефонного мошенничества. Все чаще злоумышленники...

Владимирцев предупреждают о новых схемах телефонного мошенничества.Все чаще злоумышленники обманом и шантажом призывают своих жертв совершить диверсии.После "классического" сообщения о подозрительных переводах и попытках взять кредит, аферисты просят помочь полиции остановить преступников, предлагают отомстить за кражу денег или даже угрожают убийством близких. После чего требуют, к примеру, поджечь банк или военкомат. "Обрабатывать" жертву мошенники могут несколько дней. Главное, говорят специалисты, не впадать в панику.И помнить, поджигателям придется отвечать перед законом несмотря ни на какие обстоятельства.