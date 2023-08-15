Свыше 400 миллионов рублей получит Владимирская область на досрочное завершение программы переселения людей из ветхого жилья.

Свыше 400 миллионов рублей получит Владимирская область на досрочное завершение программы переселения людей из ветхого жилья. О выделении регионам дополнительных средств рассказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.Мера позволит поддержать высокий темп реализации программы расселения жилого фонда, ставшего непригодным для жизни до 1 января 2017 года. В 2023 году досрочно закончат расселение 24 региона.«В моем округе эта работа ведется. Люди получают новое жилье. Особенно активно реализация программы идет в Гусь-Хрустальном. Только в этом году квартиры получат 108 семей. Дома для них скоро сдадут в эксплуатацию», — сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.