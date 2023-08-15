Пациенту провели радиохирургию инновационным методом с применением некопланарных гипер-арок

Стереотаксическую лучевую терапию успешно применяют во Владимирском онкодиспансере для спасения сложных пациентов. Об одном из пациентов рассказали в региональном минздраве.В 2022 году у 56-летнего жителя Владимирской области спустя 4 месяца после химиотерапии рака легкого выявили метастаз в ствол головного мозга. Специалисты Владимирского онкодиспансера провели пациенту радиохирургию инновационным методом с применением некопланарных гипер-арок, сохранив все его жизненно важные неврологические функции. Спустя 13 месяцев после процедуры пациент живет активной жизнью и продолжает лечить рака легкого.В минздраве отметили, что этот метод применяется в мире с 2018 года и, кроме Владимира, доступен в России только в федеральных центрах.Напомним, владимирские медики обнаружили у 10-месячного младенца .