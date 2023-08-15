В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Владимирский филиал «Т Плюс» поддержал мероприятие и организовал две развлекательные площадки для участников соревнований и гостей торжества.На площадке у колеса обозрения прошли различные спортивные состязания: эстафета среди дошкольных учреждений и семейная легкоатлетическая эстафета, турниры по баскетболу и соревнования по мини-футболу. Юные владимирцы соревновались на скорости на беговелах. Также все желающие могли сдать нормы ГТО на специально отведенной площадке. Прошли показательные выступления учеников владимирских муниципальных спортивных школ. Танцевальные коллективы города показали свои номера.Одним из самых зрелищных стал «Чемпионат ползунков», в котором участвовали маленькие горожане в возрасте от 6 месяцев до 3 лет в номинациях «Ползунки», «Ваньки-встаньки», «Бегунки» и «Шустрики». Юных спортсменов поддерживали персонажи «Т Плюс» Теплослав и Капелька, которые создавали веселую, праздничную атмосферу.Программу праздника украсили две развлекательные площадки от «Т Плюс». Для самых маленьких гостей была организована творческая зона с домиками-раскрасками. Для молодежи работала интерактивная площадка с крафтовыми играми.Реклама.