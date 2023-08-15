Во Владимире 20-летнему угонщику удалось продать украденный автомобиль.
Удивительную и шокирующую...
Во Владимире 20-летнему угонщику удалось продать украденный автомобиль.
Удивительную и шокирующую историю рассказала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
6-го августа в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру обратился 21-летний местный житель.
Выяснилось, что утром он не обнаружил во дворе дома припаркованный с вечера легковой автомобиль «ВАЗ» (стоимостью 200 000 рублей).
Как оказалось, владелец легковушки оставил машину незапертой и с полным пакетом автодокументов, а также личным паспортом.
Через несколько дней сотрудники уголовного розыска установили, что к краже автомобиля причастен ранее судимый 20-летний безработный местный житель.
Преступника удалось оперативно задержать. И он признался, что действительно ночью проник в чужой автомобиль, а также обнаружил в салоне машины документы владельца.
Заметив внешнее сходство, злоумышленник решил легковушку продать.
Уже на следующий день ему удалось выручить за «ВАЗ» 15 000 рублей.
К счастью, новый владелец был оперативно установлен, а автомобиль возвращен законному собственнику.
В настоящее время следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам «кражи».
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области уточняют, что подозреваемого заключили под стражу.
Фото: pxfuel.com