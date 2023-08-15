Во Владимире 6 дней будут частично перекрыты полосы движения транспорта на улице Большой...

Во Владимире 6 дней будут частично перекрыты полосы движения транспорта на улице Большой Нижегородской.Об этом жителей Владимира предупреждают представители владимирского филиала «Т Плюс».С 08:00 16 августа до 20:00 22 августа 2023 года будут проводиться работы по устранению провала асфальтового покрытия в дороге на тепловой сети в районе дома № 95 по улице Большая Нижегородская.Уточняется, что энергетики вынуждены частично перекрыть дорогу. Но чтобы сохранить возможность движения транспортного потока и обеспечить возможность объезда работ, 2 полосы в сторону Владимирского химического завода и 3 полосы в сторону Областной детской клинической больницы будут перекрываться попеременно - «по одной полосе за раз».Компания информирует, что приложит максимум усилий для оперативного восстановления дорожного движения.Фото: pxfuel.com