В мае этого года 20-летний житель Ивановской области приехал во Владимир и купил наркотики через интернет. Попробовать запрещенные вещества он предложил знакомым девушкам. О том, сколько

В мае этого года 20-летний житель Ивановской области приехал во Владимир и купил наркотики через интернет. Попробовать запрещенные вещества он предложил знакомым девушкам. О том, сколько девушкам лет – не сообщается, известно, что они несовершеннолетние, парень также об этом знал. Несмотря на это, он склонил подруг к употреблению наркотиков. В результате одной из них стало