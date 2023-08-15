На прошлой неделе педагогам и врачам в мессенджере поступили сообщения о том, что с ними хотят связаться руководители профильных министерств, сообщили в УМВД. Жертва получает сообщение.

На прошлой неделе педагогам и врачам в мессенджере поступили сообщения о том, что с ними хотят связаться руководители профильных министерств, сообщили в УМВД. Жертва получает сообщение. После этого ей звонит мошенник и представляется руководителем министерства. Сначала аферист просит ответить на несколько вопросов, а затем диктует инструкции, в результате выполнения которых человек лишается крупной суммы денег.