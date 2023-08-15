Во Владимирской области начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности школьных...

Во Владимирской области начала работу "горячая линия" по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей.Сколько должен весить рюкзак первоклассника? И где лучше покупать тетрадки и карандаши? В регионе начала работу "горячая линия" по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей. На вопросы владимирцев будут отвечать сотрудники областного Роспотребнадзора.Номер горячей линии - 8-800-200-05-45. Он будет работать до 25 августа. Специалисты готовы рассказать, какие нормативные требования действуют сегодня в отношении детских товаров. Например, школьный ранец вместе с содержимым не должен превышать десяти процентов от веса ребенка. Лямки должны быть широкими, каркас-жестким, а спинка - ортопедической.