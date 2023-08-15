Во Владимирской области обвиняют 20-летнего мужчину, склонившего несовершеннолетних к употреблению...

Во Владимирской области обвиняют 20-летнего мужчину, склонившего несовершеннолетних к употреблению наркотиковСледственными органами по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Ивановской области. Он обвиняется в незаконном приобретении, сбыте и склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.Установлено, что в мае 2023 года обвиняемый приехал во Владимир, где через интернет приобрел наркотики. Он их принимал совместно со знакомыми несовершеннолетними девушками, уточняет Следственный комитет по Владимирской области.В результате - одной из потерпевших стало плохо, в связи с чем она была госпитализирована в больницу.Также выявлены и другие факты совершения фигурантом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com