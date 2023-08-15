Во Владимирской области один из детских лагерей оштрафован на 250 тысяч рублей Прокуратурой...

Во Владимирской области один из детских лагерей оштрафован на 250 тысяч рублейПрокуратурой Петушинского района совместно с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области провела проверку по организации детского отдыха несовершеннолетних.Установлено, что один из действующих летних лагерей в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления не включен. Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение им не получено. При этом, на момент проверки в нём пребывало 116 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.На основании постановления прокурора района виновное юридическое лицо привлечено к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 250 000 рублей.Ранее, на основании постановления Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, незаконная деятельность лагеря приостановлена.Фото pxfuel.com