Во Владимирской области вступил в законную силу приговор в отношении осужденного, который украл 169...

Во Владимирской области вступил в законную силу приговор в отношении осужденного, который украл 169 тонн нефтиПриговором Вязниковского городского суда Владимирской области Филиппов С.М. признан виновным в совершении преступления. Он обвиняется в краже чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода, в особо крупном размере.Как сообщает пресс-служба Владимирского областного суда, в период с 1 сентября 2019 года по 3 апреля 2020 года Филиппов С.М. вместе с неустановленными лицами находились на территории деревни Коурково Вязниковского района. Они наполнили 4 емкости нефтью, перекаченной ими из магистрального нефтепровода. Установлено, что похитили 169 тонн нефти, принадлежащей АО «Транснефть – Верхняя Волга». Общая сумма ущерба составила 3 154 667 рублей.Осужденный вину в совершенном преступлении признал.Филиппов С.М. получил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года. При назначении наказания судом учтены положительные сведения о личности виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, полное признание вины и раскаяние в содеянном.Представитель потерпевшего с приговором не согласился. Он посчитал его несправедливым. В апелляционной жалобе просил усилить назначенное Филиппову С.М. наказание.15 августа 2023 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор оставлен без изменения.Фото pxfuel.com