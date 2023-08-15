В мае германский автопроизводитель завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт финанс", которого поддерживает дилер "Авилон".

роизводство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума "Армия-2023"."Думаю, что до конца года это может произойти", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска производства машин на бывшем Калужском заводе Volkswagen.В мае германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт финанс", которого поддерживает дилер "Авилон". Как сообщал позднее Мантуров, технологическим партнером "Авилона" на бывшей площадке Volkswagen в Калужской области выступит хорошо известный на рынке РФ китайский автопроизводитель.