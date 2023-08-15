Региональный Роспотребнадзор сообщает, что показатель заболеваемости ОРВИ в регионе на прошлой неделе составил на 3,6% меньше, чем на предыдущей. В медучреждения обратился 3 861 человек. Из них

Региональный Роспотребнадзор сообщает, что показатель заболеваемости ОРВИ в регионе на прошлой неделе составил на 3,6% меньше, чем на предыдущей. В медучреждения обратился 3 861 человек. Из них 1 366 – в областном центре. Снижение заболеваемости зафиксировали во всех возрастных группах, кроме детей от 3 до 6 лет. Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области провёл 196