Заместитель прокурора Владимирской области проведет личный прием в Суздальском районе Заместитель...

Заместитель прокурора Владимирской области проведет личный прием в Суздальском районеЗаместитель прокурора Владимирской области Анатолий Викторович Дрок будет вести личный прием граждан в Суздальском районе, сообщили в областной прокуратуре.Приём пройдет 17 августа 2023 года с 16.00 в здании Суздальской межрайонной прокуратуры по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.65.Предварительная запись по телефону: 8(49231) 2-18-55, 2-18-34.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области