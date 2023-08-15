Заместитель прокурора Владимирской области проведет личный прием в Суздальском районе
Заместитель...
Заместитель прокурора Владимирской области проведет личный прием в Суздальском районе
Заместитель прокурора Владимирской области Анатолий Викторович Дрок будет вести личный прием граждан в Суздальском районе, сообщили в областной прокуратуре.
Приём пройдет 17 августа 2023 года с 16.00 в здании Суздальской межрайонной прокуратуры по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.65.
Предварительная запись по телефону: 8(49231) 2-18-55, 2-18-34.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области