Жители деревни Нижняя Занинка Владимирской области требуют от районной администрации...

Жители деревни Нижняя Занинка Владимирской области требуют от районной администрации отремонтировать дорогуЖители деревни Нижняя Занинка Судогодского района требуют от районной администрации отремонтировать дорогу, которую отсыпали только в прошлом году. Александр Сыпченко посмотрел, как она выглядит сейчас.- Приезжали электрики, бригада на УАЗе, на буханке и в общем они здесь застряли.По этим ямам и канавам сложно проехать любому виду транспорта, кроме трактора. Новая щебеночная дорога, которая должна была решить все транспортные проблемы деревни, жалуются местные, всего за несколько лет превратилась в американские горки.Владимир Наумов, житель д. Нижняя Занинка:- Обиходить, надо обкосить ведь все зарастает. Яма на яме, выбивается ведь она, ведь гарантия была пять лет ей, ничего даже не делали.Жители деревни надеются, что власти вспомнят про них и приведут дорогу в нормативное состояние. Пройтись грейдером и подсыпать тонну щебня не такая уж большая проблема, говорит Марина Морозова.Марина Морозова, жительница д. Нижняя Занинка:- Подсыпку надо делать. Как по деревни одни ямы так и по той дороге то есть они сделать сделали, а следить за ней никто не следит))Об острой дорожной проблеме в деревне Нижняя Занинка знают и в надзорном ведомстве. Прокуратура неоднократно предъявляла администрации Судогодского района требования об устранении нарушений.Николай Шальнов, старший помощник прокурора Судогодского района:- Состояние требует принятия незамедлительных мер, имеются выбоины, просадка, колейность автомобильной дороги , что препятствует движению транспорта с разрешенной скоростью здесь и влияет на безопасность.В районной администрации уверяют: работы по ремонту дороги запланированы на этот год. Объект находится на контроле и его обязательно приведут в нормативное состояния не позднее середины октября.Валерий Курышев, и.о. начальника МКУ Судогодского района "Архитектура и строительство":- Планируются в текущем году работы по планировке проезжей части так как в самой Нижней Занинке грунтовое покрытие 5 категории дороги с профилировкой дорожного полотна и нарезкой кюветов и по необходимости подсыпка щебнем.Выполнят ли местные власти свои обещания, покажет самое ближайшее время. До конца строительного сезона оно еще терпит.Александр Сыпченко, Андрей Беляков "Вести-Владимир"