Соревноваться в мастерстве будут операторы машинного доения коров. Владимирскую область представит доярка из АО “Шихобалово” Евгения Майорова. Доярка из Юрьев-Польского района

Соревноваться в мастерстве будут операторы машинного доения коров. Владимирскую область представит доярка из АО “Шихобалово” Евгения Майорова. Доярка из Юрьев-Польского района Евгения Майорова уже победила в региональных соревнованиях, теперь ей предстоит отправиться в Нижний Новгород. Там пройдет 28-й Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. Соревнования продлятся с 16 по 19