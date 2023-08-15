Жителю Меленок вынесен суровый приговор за убийство своего знакомого Меленковским районным судом...

Жителю Меленок вынесен суровый приговор за убийство своего знакомогоМеленковским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении убийства.Суд установил, что в конце августа 2022 года мужчина, временно проживавший в доме у своего знакомого в деревне Прудня Меленковского района, вместе распивали алкоголь. После чего, между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник взял кухонный нож и нанес жертве удар в лицо.Смерть потерпевшего наступила от обильной кровопотери.В судебном заседании осужденный пояснил, что конфликт возник из-за разногласия по поводу раздела денежных средств, обещанных за предложенную им работу, отметили в прокуратуре Владимирской области.Испугавшись содеянного, преступник попытался скрыться и уехал в Смоленскую область. Там был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Виновному назначили наказание в виде 8 лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.А также удовлетворён иск сына погибшего о взыскании морального вреда в размере одного миллиона рублей.Фото pxfuel.com