Каждые выходные Москва предлагает широкий выбор развлечений как для взрослых, так и для детей. Собрали ТОП-10 классных мест и событий, чтобы помочь вам подарить себе и ребенку незабываемые впечатления от грядущего уикенда и весело провести время с семьей.

Каждые выходные Москва предлагает широкий выбор развлечений как для взрослых, так и для детей. Собрали ТОП-10 классных мест и событий, чтобы помочь вам подарить себе и ребенку незабываемые впечатления от грядущего уикенда и весело провести время с семьей.МузейМагии на Новом АрбатеЕсли хочется почувствовать себяволшебником, то совсем не обязательно поступать в Хогвартс, ведь настоящееволшебство происходит где-то рядом. В Москве на Новом Арбате есть целый музеймагии, насчитывающий более 200 экспонатов. Здесь можно познакомиться среквизитом для выступлений Дэвида Копперфилда, увидеть шоу иллюзионистов,попробовать те самые уникальные напитки, которыми угощались Гарри Поттер и егодрузья в волшебном кафе. Детям здесь точно понравится, да и взрослыеобязательно поймают магическую волну искреннего восторга.Московский планетарийМожно ли в Московскомпланетарии увидеть тот самый ретроградный Меркурий? Ответ на этот вопрос лучшеузнать непременно у сотрудников. Мы лишь хотим посоветовать местечко, где всяВселенная предстанет перед вами и вашим ребенком во всей красе. Именно здесьможно узнать орасположении звезд на небе, увидеть те самые знаки зодиака и даже отправитьсяна аппаратах Вояджер за пределы галактики. Звучит потрясающе? На деле тожевпечатляет. Всем любителям космических историй рекомендуем добавить место всвой выходной маршрут.Фестиваль "Четыре Лапы 2024"17 августа в парке"Сокольники" пройдет один из самых масштабных фестивалей домашних питомцев"Четыре Лапы". Здесь будут все любители усатых и хвостатых, поэтому событиеобещает быть увлекательным не только для детей, но и для их родителей.Ожидается более 50 000 гостей. Будут квесты, викторины, фотосессии с животнымии даже парад "хвостатой" моды. Посетитьмероприятие стоит, но будьте осторожны, если не планируете заводить питомца,поскольку детских просьб и уговариваний вряд ли удастся избежать."Остров Мечты"Как насчет того, чтобыпосетить уникальный парк аттракционов, где представлено более 50 развлечений,не имеющих аналогов в России и Европе? Есть прекрасный повод сделать это в предстоящую неделю. Рядом с большимгородским променадом "Острова Мечты" с 15 по 18 августа будет находитьсяярко-желтый фургончик "Золотого Стандарта", где можно не только насладитьсямороженым, но и принять участие в многочисленных активностях. Для взрослыхбудут организованы музыкальные выступления, мастер-классы, квесты, а для детейприготовлена целая анимационная программа.От всего происходящего здесь точно станет "пломбирно" на душе.