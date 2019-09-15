Актриса и фотомодель Дэми Мур решилась написать мемуары о своей жизни под названием Наизнанку. В них она поведала о самых сокровенных моментах из жизни.

Актриса и фотомодель Дэми Мур решилась написать мемуары о своей жизни под названием "Наизнанку". В них она поведала о самых сокровенных моментах из жизни.Светская львица намерена рассказать об истинных причинах расставания с актером Эштоном Катчером. По предварительным данным, пара распалась из-за измен со стороны мужа.Экс-супруг Дэми, в свою очередь, в курсе планов бывшей возлюбленной. Он никоим образом не препятствует раскрытию тайны.Близкий друг актера рассказал журналу US Weekly о позиции Катчера на этот счет. По его словам, Эштон всегда знал, что однажды все всплывет, и был готов к этому."Он не испытывает злости или разочарования. Это взгляд Дэми, а он всегда испытывал к ней сочувствие", – пояснил инсайдер.Напомним, недавно Мур заявила, что однажды на поздних сроках беременности потеряла ребенка от экс-супруга. Пара была убита горем, но несмотря на это, им удалось сохранить брак, благодаря поддержке друг друга. Если бы не измены Катчера, влюбленные продолжали бы жить совместной счастливой жизнью.Отметим, что у Дэми и Эштона колоссальная разница в возрасте. Фотомодель была старше избранника на 15 лет.