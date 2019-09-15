На матч первого тура группового раунда Лиги чемпионом между санкт-петербургским Зенитом и французским Лионом назначена английская бригада судей. Главным арбитром встречи станет Майкл Оливер. Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

На матч первого тура группового раунда Лиги чемпионом между санкт-петербургским "Зенитом" и французским "Лионом" назначена английская бригада судей. Главным арбитром встречи станет Майкл Оливер. Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.Помогать Оливеру будут его ассистенты – Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервным арбитром назначен Андре Марринер. Крейг Поусон выступит в роли видеопомощника главного арбитра.Напомним, что матч между "Зенитом" и "Лионом" состоится 17 сентября на поле французского клуба. Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.