Военно-транспортный самолет, впервые поднявшийся в воздух в далеком 1942 году, совершил успешную аварийную посадку в Манчестере. Пилоты были вынуждены приземлиться после того, как у воздушного судна отказал один из двух двигателей.

В Сети опубликованы кадры из аэропорта Манчестера в северо-западной Англии, где в минувшую субботу, 14 сентября, совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет Douglas Dakota.Как сообщают СМИ, самолет должен был принять участие в The Battle of Britain Memorial Flight – полетах, посвященных памяти участников Битвы за Британию — крупного воздушного сражения между британскими Королевскими ВВС и воздушными силами фашистской Германии, проходившему летом – осенью 1940 года.В какой-то момент у воздушного судна отказал двигатель и экипаж принял решение о совершении аварийной посадки. Пилоты благополучно доставили заслуженный "транспортник" на землю, никто из находившихся на борту не пострадал, самолет не получил никаких повреждений.По данным портала организации RAF Memorial Flight Club, Douglas Dakota, ставший главным "героем" этого видео, был выпущен в 1942 году. В сентябре того же года – передан в состав Королевских военно-воздушных сил Канады.В 1992 году самолет собирались утилизировать, однако в итоге было принято решение сохранить его в виде своеобразного летающего мемориала пилотам, воевавшим в годы Второй Мировой войны.