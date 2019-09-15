Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1 заявил, что никогда не хотел вернуться в правительство, но бывают предложения, от которых нельзя отказаться.

Председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" заявил, что никогда не хотел вернуться в правительство, но бывают предложения, от которых нельзя отказаться."Если предлагает глава государства, то отказаться невозможно, морально неправильно. Если предлагает президент, и он говорит, что надо вернуться в правительство – это надо вернуться в правительство", — пояснил он, уточнив, что в конце 90-х предложения от главы государства он не получал, однако получал предложения от премьер-министра, что в то время "было практически одно и то же"."Поэтому в какой-то момент я был готов, и я был даже на шаг от того, чтобы вернуться, в один момент я даже ездил в Америку, меня уже представляли как вице-премьера, но в результате не получилось. Я не хотел, но я был готов", — подчеркнул Авен.Сейчас же, по его словам, он "очень пожилой для этого". "У меня совершенно другая жизнь и другая биография, и я сейчас, я думаю, это невозможно", — сказал он.Авен подчеркнул, что не боится ответственности, поскольку "технократический человек", и работа в правительстве для него — не политика. "Возможно, это в том числе была и слабость, что мы не были готовы заниматься политикой, а без этого неправильно заниматься реформами. — я мог бы работать, если бы вот была такая конкретная повестка, конкретное дело, конкретные реформы — вот сейчас не совсем такое время для этого, поэтому мне было бы, наверное, просто там нечего делать", — пояснил он.