Злоумышленник атаковал мужчину, мирно беседовавшего с группой людей. Жертва нападения не осталась в долгу – был открыт ответный огонь. Стрельба велась практически в упор, однако никто из участников инцидента не пострадал. Все произошедшее запечатлела камера наблюдения.

Камера наблюдения, установленная на улице в муниципалитете Ибатиба, входящем в состав штата Эспириту-Санту на востоке Бразилии, запечатлела момент неудавшегося покушения.В минувший четверг, 12 сентября, двое неизвестных подъехали на мотоцикле к мужчине, который мирно беседовал с тремя женщинами. У его ног на тротуаре сидел маленький ребенок.Пассажир двухколесного транспортного средства подошел к жертве, извлек пистолет и открыл огонь. Мужчина, подвергшийся нападению, тоже достал оружие и начал стрелять в ответ.После перестрелки нападавший ретировался. Как сообщает портал Globo.com, ни одна из выпущенных пуль не попала в цель.Правоохранительные органы разыскивают стрелка. Пока что стражи порядка не достигли успеха в поисках.Мужчина пояснил, что незадолго до инцидента ему поступали угрозы, и он располагает информацией о том, что за его убийство была объявлена награда. Мотивы, побудившие его противников воспользоваться услугами киллеров, не уточняются.Кроме того, обстрелянный бразилец лишился пистолета, с помощью которого отбивался от нападавшего. Оружие было изъято, так как полицейские выяснили, что оно не зарегистрировано надлежащим образом.