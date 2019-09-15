Экс-чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе Тайсон Фьюри добился победы перед повторным боем с американцем Деонтеем Уайлдером. В 12-раундовом рейтинговом поединке, который прошел в Лас-Вегасе, 31-летний британец выиграл у шведа Отто Валлина по очкам – 116-112, 117-111, 118-110.

Экс-чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе Тайсон Фьюри добился победы перед повторным боем с американцем Деонтеем Уайлдером. В 12-раундовом рейтинговом поединке, который прошел в Лас-Вегасе, 31-летний британец выиграл у шведа Отто Валлина по очкам – 116-112, 117-111, 118-110."Это был отличный бой. У меня получилась хорошая подготовка к следующему поединку. Я провел все 12 раундов. Деонтей Уайлдер, теперь твоя очередь", – цитирует британского боксера Sky Sports.Напомним, что первый поединок между Фьюри и Уайлдером завершился вничью. Повторный бой между ними состоится 22 февраля 2020 года в Лондоне.