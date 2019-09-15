В квитанциях появится скидка в строке отопление

В квитанциях появится скидка в строке "отопление"С 1 августа в Костроме установлен единый тариф на тепловую энергию - 2042 рубля за 1 Гкал, но у части потребителей рост превысил предельный индекс в 2%.Город заключил концессионное соглашение с ПАО «ТГК-2», и получилочь, что рост тарифа для жителей, получавших услугу от ТГК-2, с 1 августа составил 13%. У горожан, которые получали тепловую энергию от МУП «Городские сети», тариф, напротив, даже снизился на 7%.Как сообщает управление ЖКХ администрации Костромы, чтобы недопустить увеличение тарифа сверх лимита, городские власти предусмотрели меры социальной поддержки для костромичей. Это будет частичная оплата услуг отопления и горячего водоснабжения за счёт средств городского бюджета.Компенсацию не будут выдавать "живыми" деньгами. Скидка просто отразится в квитанции на оплату встроке «отопление» или «подогрев ГВС» в месяце, следующем за расчётным. Получается, что компенсации расходов за август появятся в квитанциях за сентябрь.Горожанам не нужно специально обращаться в органы социальной защиты и собирать документы, чтобы оформить компенсацию роста тарифа на тепло. Расчёт осуществляется автоматически, уточняют городские власти. Рост тарифов суммируют по всем коммунальным услугам: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, водоотведение, отопление (в объёмах базового периода – января 2019 года). Если обнаружится увеличение платы более чем на 2%, в следующем месяце потребитель коммунальных услуг получит скидку.