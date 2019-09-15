Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг - например, получить российское название. Об этом рассказал Сергей Чемезов - глава Ростеха, в который недавно вошла производящая Суперджеты Объединенная авиастроительная корпорация.

Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название. Об этом рассказал в интервью РБК Сергей Чемезов — глава "Ростеха", в который недавно вошла производящая "Суперджеты" Объединенная авиастроительная корпорация.По словам Чемезова, необходимо также снижать зависимость от иностранных комплектующих в самолете. Каждый российский гражданский самолет сегодня убыточен, говорит он, и ОАК потом покрывает эти расходы за счет военной статьи.В России хорошо делают военную технику, напомнил Чемезов, а в гражданском авиастроении для возвращения статуса авиационной державы нужно существенно наращивать объемы, проходить за счет них период "докрутки" самолетов. У "Суперджета", по словам Чемезова, есть "детские болезни", которые "отрабатываются и со временем пройдут".При этом для уверенной работы нужен спрос на самолеты, отметил глава "Ростеха". У Boeing и Airbus, говорит Чемезов, уже есть имидж надежных машин, хотя "даже у таких гигантов есть проблемы" — например, ситуация с 737 MAX.Напомнив о массе слухов и домыслов по поводу "Суперджета" после майской катастрофы в Шереметьеве, Чемезов отметил, что ЧП возможны с любым самолетом, предложив дождаться доклада Межгосударственного авиационного комитета и узнать, что на самом деле произошло.