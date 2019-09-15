Загорелась машина! У людей!, - двое взрослых и двое детей пострадали в результате возгорания и взрыва газового оборудования в автомобиле. Один из очевидцев запечатлел на камеру мобильного телефона момент воскресного ЧП в Тихорецке.

Четыре человека пострадали в результате ЧП, произошедшего днем в воскресенье, 15 сентября, в городе Тихорецке, расположенном к Краснодарском крае.В настоящее время известно, что взорвалось газовое оборудование, установленное в автомобиле ВАЗ-2109. Взрыв "девятки" запечатлел на видео один из очевидцев.Как сообщают местные СМИ, среди травмированных – двое детей, одному из которых – 14 лет, а второму – меньше года. Все потерпевшие доставлены в больницу для проведения обследования и оказания медицинской помощи.