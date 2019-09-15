Несколько провинций Афганистана и часть районов Кабула остались без электричества. В провинции Баглан диверсанты подорвали три опоры ЛЭП, по которой в страну поставляется в электричество.

Несколько провинций Афганистана и часть районов Кабула остались без электричества. В провинции Баглан диверсанты подорвали три опоры ЛЭП, по которой в страну поставляется в электричество.Перед этим в результате взрыва был обрушена опора ЛЭП в уезде Данд-е-Шахобиддин.Ремонтные бригады работают над их восстановлением, передает "Интрефакс".