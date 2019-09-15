Интернет-обыватели в который раз обсуждают детей Анастасии Стоцкой. Поклонникам опять кажется, что дети певицы подозрительно похожи на поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

Интернет-обыватели в который раз обсуждают детей АнастасииСтоцкой. Поклонникам опять кажется, что дети певицы подозрительно похожи напоп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.В своем "Инстаграм" артистка опубликовала свежее фото дочки –двухлетней Веры. В комментариях разгорелась жаркая дискуссия по поводу внешностиребенка. Отмечалось, что Вера очень похожа на наследницу Киркорова – Аллу-Викторию.Кто-то даже предположил, что артист тайный отец двухлетнеймалышки. "Еще одна дочь Киркорова , очень похожа на папу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена. – Прим. ред.) ", "Блин, да что же этотакое... Опять на Филиппа похожа. Ай да Солоха... ой... Филииипп😂", "На Филлипа похожa🙊", – пишут подписчики Анастасии Стоцкой.Отметим, что разговоры оневероятной схожести детей Киркорова и Стоцкой уже набили оскомину. Не такдавно народ сравнивал сыновей звезд.не раз говорила,что ее наследники похожи на своего отца –Александра. Так уж получилось, что муж артистки очень похож на поп-короля –этим она объяснила внешнее сходство детей."Мы сами поражаемся. Мы удивляется, как так, что онидействительно так похожи. Удивительно. Но те, кто знает нас хорошо, они дажеувидят, что мы с ним (с Киркоровым – прим.ред.) немножечко похожи. Есть что-то,сложно уловимое, но есть какое-то сходство",– говорила ранее в программе "Секрет на миллион".