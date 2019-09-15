Интернет-обыватели в который раз обсуждают детей Анастасии
Стоцкой. Поклонникам опять кажется, что дети певицы подозрительно похожи на
поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.
Интернет-обыватели в который раз обсуждают детей Анастасии
Стоцкой. Поклонникам опять кажется, что дети певицы подозрительно похожи на
поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.
В своем "Инстаграм" артистка опубликовала свежее фото дочки –
двухлетней Веры. В комментариях разгорелась жаркая дискуссия по поводу внешности
ребенка. Отмечалось, что Вера очень похожа на наследницу Киркорова – Аллу-Викторию.
Кто-то даже предположил, что артист тайный отец двухлетней
малышки. "Еще одна дочь Киркорова , очень похожа на папу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена. – Прим. ред.) ", "Блин, да что же это
такое... Опять на Филиппа похожа. Ай да Солоха... ой... Филииипп😂", "На Филлипа похожa🙊", – пишут подписчики Анастасии Стоцкой.
Отметим, что разговоры о
невероятной схожести детей Киркорова и Стоцкой уже набили оскомину. Не так
давно народ сравнивал сыновей звезд.
не раз говорила,
что ее наследники похожи на своего отца –
Александра. Так уж получилось, что муж артистки очень похож на поп-короля –
этим она объяснила внешнее сходство детей.
"Мы сами поражаемся. Мы удивляется, как так, что они
действительно так похожи. Удивительно. Но те, кто знает нас хорошо, они даже
увидят, что мы с ним (с Киркоровым – прим.ред.) немножечко похожи. Есть что-то,
сложно уловимое, но есть какое-то сходство",– говорила ранее в программе "Секрет на миллион".