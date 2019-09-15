Состоянием актрисы Анастасии Заворотнюк обеспокоены многие россияне. Тем не менее, украинцы считают, что артистка заболела раком мозга в наказание за прошлые грехи.

Состоянием актрисы Анастасии Заворотнюк обеспокоены многие россияне. Тем не менее, украинцы считают, что артистка заболела раком мозга в наказание за прошлые "грехи".В Сети активно обсуждается, что звезду настигла карма за ее поездки в Крым. Об этом пишет украинское издание "Обозреватель", даже не пытаясь скрыть своего злорадства. Складывается ощущение, что украинцы взвизгнули от наслаждения из-за случившегося с Заворотнюк.В 2017 году Анастасия представила на полуострове комедийный спектакль "Третий лишний", что отмечается на Facebook-странице актрисы. Тогда она публично заявила, что в свое время собиралась переехать в Ялту, так как с этим местом у нее связано очень много позитивных воспоминаний."Что здесь только не случалось: и годовщину свадьбы мы здесь отмечали, и каток "Ялта ICE" у нас прекраснейший был проект", – отметила Заворотнюк в беседе с журналистами.На этих лирических воспоминаниях ее монолог не закончился. Анастасия пожелала крымчанам всех благ и призналась им в любви.Спустя еще два года ее супруг, фигурист Петр Чернышев, уехал в Крым ради участия в ледовом шоу "Золушка". Компанию ему составила его коллега, олимпийская чемпионка, Татьяна Навка. Об этом актриса поведала на своей странице в "инстаграме"."Я желаю ребятам гладкого льда и аншлага, зрителям – удовольствия, праздника, положительных эмоций", – от всей души написала Заворотнюк под постом.