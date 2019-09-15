Генеральный директор московского Спартака Томас Цорн на встрече с болельщиками красно-белых заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру столичной команды Олегу Кононову. Также он сообщил, что сложившаяся ситуация никого не устраивает.

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн на встрече с болельщиками красно-белых заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру столичной команды Олегу Кононову. Также он сообщил, что сложившаяся ситуация никого не устраивает."Мы выражаем доверие нашему тренеру. Давайте дадим команде время себя найти, нынешнее положение дел никого не устраивает. Новая команда должна стремиться к таким же результатам, как два года назад", – цитирует Цорна РИА Новости.В девятом туре чемпионата России по футболу "Спартак" дома уступил екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2. В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают шестое место, набрав 14 очков после девяти игр.