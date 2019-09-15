Наташа Королева показала видеозапись, сделанную во время репетиции перед концертом. Многие пользователи усомнились в вокальном таланте звезды.

Наташа Королева показала видеозапись, сделанную во время репетиции перед концертом. Многие пользователи усомнились в вокальном таланте звезды.Несколько часов назад в аккаунте Наташи Королевой появился ролик, где она исполняет вместе с коллегой песню "Палочка-выручалочка" в новой обработке. Звезда рассказала, что предстоящий концерт пройдет "в латиноамериканских ритмах".Один из пользователей заявил, что у артистки "нет голоса". Ответ героини видео не заставил себя долго ждать. "Где ж его взять? Прокурила-пропила, вы свой берегите, хотя зачем он вам? Вы и без него громко критикуете, голосистая наша", – ответила ему Наташа Королева.Другие пользователи тоже согласились с замечанием. "На правду не обижаются! Голоса у вас и правда нет", "Фальшивите, мадам", "Наташа, пока фальшивите, отработайте", "Да уж... Голосочек-то теряется с годами", – выразили мнение комментаторы.Поклонники бросились на защиту кумира. "Голос у Наташи потрясающий. А у вас нет мозгов", "Голос отличный! Спето в другой тональности. Первая репетиция и привыкание друг к другу прошли замечательно! А завидовать нехорошо", "Наташа – лучшая из лучших", – поддержали звезду комментаторы.