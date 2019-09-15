Доказательств, что в квартире пятиэтажного дома в городе Ангарске Иркутской области взорвался самогонный аппарат, нет. В пресс-службе Главного управления МВД по региону сообщили, что при тщательной проверке следов самогонного аппарата не обнаружено.

Доказательств, что в квартире пятиэтажного дома в городе Ангарске Иркутской области взорвался самогонный аппарат, нет.В пресс-службе Главного управления МВД по региону сообщили, что при тщательной проверке следов самогонного аппарата не обнаружено. Экспертам стало известно, что накануне техники перекрыли хозяину квартиры подачу бытового газа. В настоящее время рассматривается основная версия происшествия — самовольное подключение, передает "Интерфакс".Пожар произошел в ночь на 15 сентября в пятиэтажном доме в 8-м микрорайоне Ангарска. Из дома эвакуировано девять человек, из которых пяти оказана медицинская помощь. Среди пострадавших трое детей, у всех легкие ожоги.В результате произошедшего повреждено две квартиры на втором этаже дома.