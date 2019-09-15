Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии в Киеве. Ссылаясь на изменившиеся между странами отношения на фоне итогов референдума по принадлежности Крыма, Новосад отметила, что это необходимо отобразить в учебниках и школьной программе. Однако перед этим необходимо "прийти к соглашению о том, как мы понимаем те или иные события".Ранее изменения вносились в учебники истории и георафии. В частности, Украина называлась родоначальницей покорения космоса и ведущей мировой зерновой державой.В 2015 году Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Позже был принят закон о декоммунизации, который предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.