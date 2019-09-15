Новоиспеченная супруга Константина Богомолова, Ксения Собчак, на утро после свадьбы опубликовала видео в Stories в своем Instgram-аккаунте. В кадр попала не только обстановка, но и она сама.

Новоиспеченная супруга Константина Богомолова, Ксения Собчак, на утро после свадьбы опубликовала видео в Stories в своем Instgram-аккаунте. В кадр попала не только обстановка, но и она сама.На записи запечатлено огромное количество свадебных подарков и цветов, которыми завален не только пол, но и спальное ложе влюбленных. Ролик снят в номере отеля, где молодожены провели первую брачную ночь.В конце в кадре появилась и сама светская львица. Она облачилась в толстовку oversize и серые спортивные штаны. Волосы она убрала в высокий пучок."Немножечко такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид. Хочется все-все-все скорее посмотреть, огромное спасибо всем", – сказала Ксения.Напомним, в пятницу 13 сентября Собчак официально потеряла статус завидной невесты. Она связала себя узами узами брака с режиссером Константином Богомоловым. Пара сыграла пышную и весьма экстравагантную свадьбу, на которую явилось около 300 гостей.Многие из присутствующих признали, что это самое масштабное мероприятие текущего года. На торжестве было все: и катафалка вместо лимузина, и фейерверк, и откровенный танец невесты, и первый поцелую под громкий гул гостей и апплодисменты.