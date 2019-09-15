В Ханты-Мансийске продолжается Кубок мира по шахматам. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий сумели выйти в третий раунд турнира.

В Ханты-Мансийске продолжается Кубок мира по шахматам. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий сумели выйти в третий раунд турнира.Карякин во втором круге обыграл американца Самуэля Севяна, а Непомнящий был сильнее соотечественника Александра Предке. Еще один россиянин Александр Грищук будет вынужден провести тай-брейк. Его соперник – Дин Лижэнь из Китая.В третьем раунде Карякин встретится с победителем матча между немцем Никласом Хушенбетом и россиянином Никитой Витюговым. Непомянщий ждет соперника в паре Евгений Томашевский (Россия) – Читамбарам Арвинд (Индия).