Лучший ответ России от Украины — показать успешность страны, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Лучший ответ России от Украины — показать успешность страны, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В поисках варианта сосуществования с самым большим соседом Украина собирается быть максимально прагматичной.Выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, Гончарук отметил, что со времен Майдана отношения между странами не изменились, и что "лучший ответ агрессору — успех".Ранее Гончарук предложил соединить два моря: Черное и Балтийское и организовать новый водный путь.